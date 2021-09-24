Предварительное расследование дела о незаконных банковских операциях завершили в Москве

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Столичные следователи завершили предварительное расследование уголовного дела по факту незаконных банковских операций. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группа из двух человек обвиняется в совершении незаконных денежных операций на территории Москвы. Злоумышленники создали около десяти фиктивных организаций. Они использовали их реквизиты с целью обналичивания и транзита средств. При этом преступники открывали и закрывали счета физических и юридических лиц и производили инкассацию без специального разрешения.

За такие услуги группа получала вознаграждение в размере 12 процентов от первоначальной суммы. По предварительной информации, общая сумма обналиченных денежных средств составила более одного миллиарда рублей. При этом доход злоумышленников оценили в 100 миллионов.

В результате в отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

— В настоящее время фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами расследования в порядке статьи 217 УПК РФ, — передает «МВД Медиа» слова Ирины Волк.

В четверг, 23 сентября, Ирина Волк сообщила, что следствие завершило предварительное расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, которые занимались мошенничеством в сфере страхования и причинили ущерб компаниям на сумму свыше 130 миллионов рублей.