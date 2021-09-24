Элементы лепного декора отреставрировали на фасаде доходного дома Коровина

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Россия, Москва, улица Чаплыгина, 10 Карта всех событий

На фасаде доходного дома купца Ивана Коровина в Басманном районе Москвы отреставрировали элементы лепного декора. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта.

— На фасаде доходного дома Коровина завершена реставрация 32 элементов лепного декора. Несколько месяцев над фасадом трудились около 30 человек. Треть из них занималась восстановлением лепного декора, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей «Москва».

Доходный дом купца Ивана Коровина находится на улице Чаплыгина, дом 10. Здание было построено в 1894 году. Дом стал первым проектом архитектора Ивана Кондратенко, выполненным в стиле эклектики. Фасад здания украшают арочные оконные проемы, пилястры, медальоны и лепнина. Над подъездами выполнены эффектные эркеры. Оконные проемы декорированы рамочными наличниками, подоконными полочками, фартуками и замковыми камнями. Отличительной чертой дома являются люкарны с вазонами.

9 сентября специалисты отреставрировали в доме исторические оконные блоки.

Ранее сообщили, что в Московской области в 2021 году облагородили 186 фасадов. Почти половина домов была обновлена по новым технологиям утепления. Это позволит не только улучшить внешний вид здания, но и сэкономить на отоплении до 30 процентов.