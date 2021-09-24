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Конкурс оперных артистов Галины Вишневской пройдет в Москве

Виктория Сикерина

Город
Конкурс оперных артистов Галины Вишневской пройдет в Москве
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Остоженка, 25Карта всех событий

Международный конкурс оперных певцов Галины Вишневской в восьмой раз состоится в столице. Мероприятие пройдет 5–10 октября. Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе Центра оперного пения Галины Вишневской.

В культурном учреждении отметили, что конкурс основали в 2006 году по инициативе самой артистки. С того времени он проходит раз в два года в Москве. В этот раз в мероприятии традиционно примут участие оперные певцы в возрасте от 22 до 32 лет и певицы от 21 до 30 лет.

— В основе концепции конкурса лежит стремление предоставить молодым певцам-конкурсантам возможность выступить именно в качестве артиста оперного театра. Разносторонность и многогранность программы конкурса позволяет наиболее талантливым из конкурсантов показать свои исполнительские и актерские способности во всех проявлениях, — написали в пресс-службе.

Также в центре добавили, что в прошлые разы в конкурсе поучаствовали более 500 артистов из России, стран СНГ и других государств: Великобритании, Германии, Польши, США, Франции и прочих.

В октябре в центре оперного пения состоятся первый и второй туры. Здесь профессиональное жюри оценит талант участников. Председателем судейской коллегии выступит художественный руководитель учреждения, дочь Галины Вишневской Ольга Ростропович.

Финал конкурса назначен на 10 октября. Он пройдет в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Победитель мероприятия получит 12 тысяч долларов, серебряный призер — восемь тысяч, а занявший третье место — пять, — подытожили на сайте Центра оперного пения Галины Вишневской.

В Москве идет подготовка и регистрация участников VII московского чемпионата «Абилимпикс-2021». На конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью подали заявки уже более 150 учащихся с нарушениями слуха.

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