Эксперт объяснил, как выбрать качественную минеральную воду

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Выбрать качественную минеральную воду помогут два основных правила: выбор хорошей торговой точки и внимательное чтение этикетки. Такое мнение в пятницу, 24 сентября, высказал специалист по минеральным природным столовым и лечебно-столовым водам Михаил Ольхов.

— Выбирайте серьезных производителей, выбирайте продукцию, которая хорошо представлена на рынке, и, конечно, обращайте внимание на состав минеральной воды, потому что это очень важно для нашего здоровья. Всегда надо читать этикетки — там все указано, — отметил эксперт.

По его словам, на этикетке производитель обязан написать название источника или скважины. Однако лучше, если воду набрали именно из скважины.

Михаил Ольхов заявил, что в крупных торговых сетях практически невозможно столкнуться с контрафактом.

— Проблема контрафакта в водной индустрии в больше степени надумана. Мы и так находимся под очень сильным контролем Роспотребнадзора и других проверяющих органов. Поэтому, если вы увидели воду в легальной рознице, в аптечных или продовольственных сетях, то вероятность купить контрафакт практически равна нулю, — добавил специалист.

Однако на продуктовых рынках нелегального товара гораздо больше, заключил Михаил Ольхов в беседе с «Радио 1».