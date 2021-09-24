Брошенного в коляске младенца обнаружили в Нижнем Новгороде

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Прохожие обнаружили коляску с младенцем в Нижнем Новгороде, ребенка доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в пятницу, 24 сентября.

— Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Ребенка передали в больницу, состояние у него удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Правоохранители занимаются поиском родителей ребенка. Информация была передана в подразделение по делам несовершеннолетних.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Похожий случай произошел 9 сентября в Москве. В МВД сообщили, что сотрудники полиции на юго-западе столицы задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод жилого дома. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили ребенка. У женщины также есть 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования по данному делу.