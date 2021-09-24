Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

Брошенного в коляске младенца обнаружили в Нижнем Новгороде

Иван Юминов

Происшествия
Брошенного в коляске младенца обнаружили в Нижнем Новгороде
Фото: moscow-live

Прохожие обнаружили коляску с младенцем в Нижнем Новгороде, ребенка доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД в пятницу, 24 сентября.

— Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Ребенка передали в больницу, состояние у него удовлетворительное, — говорится в сообщении.

Правоохранители занимаются поиском родителей ребенка. Информация была передана в подразделение по делам несовершеннолетних.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Похожий случай произошел 9 сентября в Москве. В МВД сообщили, что сотрудники полиции на юго-западе столицы задержали женщину, которая выбросила новорожденного ребенка в мусоропровод жилого дома. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили ребенка. У женщины также есть 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В свою очередь столичная прокуратура поставила на контроль ход расследования по данному делу.

Читайте также:
МВДДетиНижний Новгород
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте