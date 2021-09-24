Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Незваные гости в туалете

Незваные гости в туалете

Извержение вулкана в Испании

Извержение вулкана в Испании

Бодипозитив в СССР

Бодипозитив в СССР

Смертельная еда

Смертельная еда

Волшебные места Москвы

Волшебные места Москвы

Советское детство: игры во дворе

Советское детство: игры во дворе

Опасные маршруты

Опасные маршруты

Маньяки СССР

Маньяки СССР

Русская муза Сальвадора Дали

Русская муза Сальвадора Дали

МЧС направит в Дагестан спасателей для помощи населению из-за непогоды

Иван Юминов

Происшествия
МЧС направит в Дагестан спасателей для помощи населению из-за непогоды
Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Дагестана

МЧС России из-за обильных ливней отправит в пострадавшие от непогоды районы Дагестана спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 24 сентября.

— Обильные осадки в Дагестане привели к массовым аварийным отключениям энергоснабжения, повреждены автодороги республиканского и местного значения. Для оценки обстановки и оказания помощи населению принято решение направить спасателей ГУ МЧС России по Республике Дагестан в пострадавшие районы, — говорится в сообщении.

Оперативный штаб развернут в главном управлении МЧС. Ситуация находится на контроле, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ливневые дожди продолжаются в нескольких районах республики со среды, 22 сентября. Так, дороги разного значения в Тляратинском, Цунтинском, Цумадинском районах и на Бежтинском участке подверглись разрушениям и повреждениям в виде селевых выносов, скальных обвалов, подтопления проезжей части дорог и камнепадов.

На некоторых участках прервано транспортное сообщение. Более 15 единиц тяжелой дорожной техники задействовано на аварийно-восстановительных работах, отмечается на странице Министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана в Instagram.

Читайте также:
непогодаРеспублика ДагестанМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Осень — это время тишины

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Утрись, Европа!

Андрей Гельмиза
Андрей Гельмиза

Книжная ярмарка ждет читателей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стрельба в Перми: бессмысленность — основа беспощадности

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Неестественный отбор

Сергей Лесков
Сергей Лесков

День единения земли русской

Михаил Щербаченко
Михаил Щербаченко

Траектория судьбы Юрия Лужкова

Все мнения
О проекте