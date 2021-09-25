Названы шесть продуктов, от которых нужно отказаться при высоком давлении

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Врачи рассказали, что есть продукты, которые могут помочь снизить кровяное давление, такие как ягоды и овес. Также есть пища, от которой следует отказаться при гипертонии.

Специалисты отметили, что при высоком кровяном давлении нужно внести изменения в рацион и образ жизни, чтобы бороться с ним.

Так, необходимо отказаться от соли или натрия, это значительно поможет снизить кровяное давление. Соль является основной причиной сердечных заболеваний. Это связано с тем, как она влияет на баланс жидкости в крови.

По словам врачей, большая часть натрия поступает в организм из упакованных, обработанных продуктов. Поэтому следует отказаться от хлеба, булочек, пиццы, бутербродов, вяленого мяса и буррито.

Медики отметили, что обработанные мясные деликатесы часто содержат натрий. Это связано с тем, что производители обрабатывают, приправляют и консервируют это мясо солью. Кроме того, в замороженной пицце тоже очень много соли. Эти продукты стоит исключить из рациона, сообщается на портале Express.

Названы наиболее простые способы снизить давление. С гипертонией, по мнению экспертов, можно бороться при помощи контроля за артериальным давлением. Одной из главных рекомендаций в этом плане будет сокращение потребления натрия. Его переизбыток имеет связь с риском инсульта и высоким уровнем кровяного давления.