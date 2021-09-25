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Специалист назвала блюда, ускоряющие старение организма

Юлия Курганова

Общество
Специалист назвала блюда, ускоряющие старение организма
Фото: pixabay.com

Специалист в области питания Д’Анджело подробно изучила состав некоторых популярных блюд и их влияние на жизненно важные процессы в организме. Среди таких блюд оказались блинчики из готовых смесей и обработанной муки, хлопья с молоком, выпечка и некоторые мясные изделия.

Эксперт отметила, что наибольшую опасность представляет сахар. Дело в том, что он запускает процесс гликирования — это когда углеводы и белки вступают в реакцию. В итоге образуются конечные продукты гликирования, или AGE, которые вредят коже и вызывают преждевременное старение.

— Добавление сахара и жира в блины может привести к увеличению веса, — подчеркнула Д’Анджело.

Она добавила, что помимо блинов для организма вредны бекон и колбаса. Обработанное мясо содержит в себе много соли и консервантов. Их употребление приводит к обезвоживанию и вызывает воспаление.

К тому же данные деликатесы снижают содержание витамина С в организме, который участвует в выработке коллагена, а это важный белок, составляющий основу соединительной ткани. Чем ниже уровень этого белка, тем более плохо выглядит кожа.

Также вредными считаются хлопья с молоком и выпечка. Д’Анджело порекомендовала отказаться от всех перечисленных продуктов, сообщается на портале «Невские новости».

Эксперты рассказали о сибирском «эликсире молодости». Российские ученые нашли «эликсир молодости» в сибирской пихте — они первыми в мире доказали способность веществ растения запускать в организме человека процесс очищения от клеточного мусора (аутофагии), что способствует омолаживанию.

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