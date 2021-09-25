Гастроэнтеролог предупредила об опасности горячего чая

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В прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Но слишком горячий напиток может причинить вред здоровью. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

Она отметила, что чашка горячего чая может создать иллюзию тепла, когда на улице холодно и дождливо. Однако это удовольствие грозит серьезными последствиями, если температура напитка окажется слишком высокой.

— По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее — градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо, — предупредила врач в интервью радио Sputnik.

Гастроэнтеролог посоветовала после того, как заварен чай, подождать около пяти минут и только потом начинать пить. Что касается согревающего действия этого напитка, то оно скорее психологическое, чем физическое, считает Арзуманян.

Чтобы чай был более полезным, диетолог рекомендовала добавлять в него сушеные фрукты, специи и травы. Например, чабрец, душицу, сушеные яблоки, корочки апельсина или корицу.

Диетолог назвала безопасное количество кофе и чая для человека. Врач-диетолог Марина Степанян заявила, что эти напитки не стоит исключать из рациона, но нужно учитывать наличие сопутствующих заболеваний.