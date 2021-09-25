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На военнослужащую США напали афганские беженцы

Юлия Курганова

В мире
На военнослужащую США напали афганские беженцы
Фото: youtube.com

Несколько афганских беженцев напали на женщину-военнослужащую на базе Вооруженных сил США в штате Нью-Мексико. Об этом сообщил в пятницу, 24 сентября, канал Fox News.

Инцидент случился 19 сентября, когда несколько прибывших из Афганистана мужчин атаковали военнослужащую. Разбирательство ведет Федеральное бюро расследований.

— Мы получили обращение с базы Форт-Блисс и изучаем обстоятельства дела, — цитирует телеканал представителя спецслужбы Дженетт Харпер.

Отмечается, что после произошедшего на базе ввели дополнительные меры безопасности, в том числе усиленные патрули, дополнительное освещение и система взаимной поддержки, когда как минимум два человека находятся в постоянном визуальном контакте.

Данных о состоянии подвергшейся нападению военнослужащей и личностях подозреваемых пока нет.

С 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы свыше 60 тысяч афганцев. Представители американской администрации ранее говорили, что планируют принять около 95 тысяч граждан Афганистана.

Главы МИД «пятерки» членов Совбеза ООН обсудили Афганистан. Были рассмотрены актуальные вопросы повестки дня СБ с акцентом на текущую ситуацию в Афганистане. Участники переговоров подчеркнули неотложную необходимость оказания бесперебойного гуманитарного содействия ИРА и странам — реципиентам беженцев.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России, при этом эвакуация дипмиссии в Кабуле не рассматривается.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

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