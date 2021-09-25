Народный календарь. Что нужно съесть 26 сентября, чтобы укрепить здоровье

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26 сентября Православная церковь чтит память Корнилия — римского сотника из Кесарии Палестинской, который был обращен в христианство апостолом Петром. Чтобы укрепить здоровье, в этот день нужно съесть блюдо из редьки. Редька на столе — к миру в семье. Хороший урожай редьки — к богатству в доме.

Если молодожены съедят одну на двоих репу с медом, то их супружескому счастью ничего угрожать не будет. Они проживут долгую и счастливую жизнь. Не убрать до Корнилия урожай с огорода — дурная примета. Считалось, что любой корень в земле после 26 сентября будет не расти, а зябнуть.

Приметы погоды:

Дождь пошел — к хорошему урожаю.

Праздники:

Европейский день языков

Ежегодно, начиная с 2001 года, 26 сентября отмечается Европейский день языков с целью поддержания языкового разнообразия, двуязычия каждого европейца, развития преподавания различных языков в мире и их изучения. Он был провозглашен Советом Европы при поддержке Европейского союза (ЕС) во время Европейского года языков (2001).

Сохранение и развитие языков, включая малые, декларируется в качестве официальной языковой политики Евросоюза. Среди способов достижения этого обычно называются изучение более чем одного иностранного языка и продолжение изучения языков в зрелом возрасте. Особо подчеркивается необходимость изучения нескольких иностранных языков.

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия

26 сентября в мире отмечается Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Он является одним из международных праздников в системе Организации Объединенных наций и был учрежден в декабре 2013 года соответствующей резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (№ A/RES/68/32).

Главная цель установления этой даты — привлечение внимания мирового сообщества к необходимости глобального ядерного разоружения и информирование общественности о преимуществах ликвидации ядерного оружия. Ведь одна из основных задач человечества — достижение мира и безопасности на планете без ядерного оружия.

Всемирный день контрацепции

Всемирный день контрацепции — долгосрочная кампания, направленная на всех женщин и мужчин репродуктивного возраста. Ее цель — снижение высокого уровня незапланированных беременностей (следовательно, и абортов), а главный девиз — «Contraception: It’s Your Life, it’s your responsibility», что в переводе на русский язык означает: «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность».

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно съесть 26 сентября, чтобы укрепить здоровье

События:

Британский мореплаватель и пират Фрэнсис Дрейк вернулся из кругосветного путешествия

Фрэнсис Дрейк (1540–1596) — английский мореплаватель и корсар времён Елизаветы I. Он стал первым англичанином, совершившим кругосветное путешествие.

Свою популярность он приобрел в 1573 году, когда захватил город Номбре-де-Дьос и испанский «Серебряный караван» (около 30 тонн серебра) на Панамском перешейке, а затем — несколько судов возле гавани Картахены во время экспедиции в испанские владения в Вест-Индии.

Состоялась премьера мюзикла «Вестсайдская история»

26 сентября 1957 года в Нью-Йорке на сцене бродвейского театра Уинтер Гарден состоялась премьера мюзикла Леонарда Бернстайна «Вестсайдская история» (англ. West Side Story) по пьесе Артура Лоренца. Мюзикл был показан 732 раза, прежде чем отправиться в мировое турне.

Этот музыкальный спектакль представлял собой перенесенную на современную американскую почву шекспировскую историю любви Ромео и Джульетты.

Образован Байкальский заповедник

Байкальский государственный природный биосферный заповедник был образован в 1969 году – учрежден постановлением Совета министров РСФСР.

Научный профиль заповедника — изучение природного горно-таежного комплекса Хамар-Дабана и побережий озера Байкал. С 1986 года заповедник входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, с 1996 года — в состав участка Всемирного природного наследия «Озеро Байкал». Также он включен в число объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Родились:

1898 — Джордж Гершвин, американский композитор и пианист.

1934 — Олег Басилашвили, актер театра и кино, народный артист СССР.

1940 — Людмила Максакова, советская и российская актриса, певица, народная артистка РСФСР.

1981 — Серена Уильямс, американская теннисистка, 4-кратная олимпийская чемпионка, многократная победительница турниров Большого шлема.

1985 — Светлана Иванова, российская актриса театра, кино и дубляжа, лауреат премии «Золотой орел».

Именины отмечают: Корнилий, Юлиан, Леонтий, Степан, Лукьян, Петр, Илья, Николай, Александр.