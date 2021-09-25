Страны QUAD договорились о сотрудничестве по кибербезопасности

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Страны, реализующие четырехсторонний договор по безопасности (QUAD), договорились о сотрудничестве в сфере защиты от киберпреступлений. Представители США, Японии, Австралии и Индии сделали совместное заявление по итогам встречи в Вашингтоне.

— Страны QUAD запускают группу по кибербезопасности: экспертная группа на уровне руководителей будет проводить регулярные встречи для продвижения взаимодействия между правительствами и промышленностью для достижения устойчивых улучшений в различных отраслях, включая принятие и осуществление общих киберстандартов, развитие безопасного программного обеспечения, воспитание рабочей силы и талантов, продвижение безопасной и надежной цифровой инфраструктуры, — передает РИА Новости текст заявления.

Отмечается, что во время первой встрече страны обсудили темы борьбы с коронавирусом, вакцинации от него, глобального потепления, новых технологий, а также космоса и еще несколько насущных вопросов.

В августе американские СМИ обвинили «русских хакеров» в утечке данных миллиона кредиток. Авторы заявления вменили киберпреступление группе All World Cards, которая якобы происходит из России и предлагает номера карт другим злоумышленникам для мошеннических транзакций.