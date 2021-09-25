Специалисты промоют все столичные дороги и тротуары с шампунем

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Все столичные дороги и тротуары сегодня промоют со специальным шампунем. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

С помощью шампуня удалят мазутные, масляные и другие загрязнения. После поверхности промоют обычной водой.

Отмечается, что шампунь абсолютно безвреден — он без следа растворится в почве. Работы начнутся в 10:00.

Ведомство просит автомобилистов быть внимательными и с пониманием относиться к проводимым работам.

Промывку в городе проведут еще несколько раз до наступления регулярных минусовых температур, передает Telegram-канал комплекса.

До этого городские службы рассказали об усиленной уборке дорог с начала листопада в Москве. Теперь улицы подметают четыре раза в день, а не два. Мокрая опавшая листва опасна для автомобилистов. Кроме того, листва может создать локальные скопления воды во время дождей.

Для удаления листьев с тротуаров и проезжей части используют вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику. Городские службы также держат на особом контроле участки с дождеприемными решетками.