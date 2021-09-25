В столичных МФЦ 300 юных горожан получили паспорта в торжественной обстановке

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россиянам, достигшим возраста 14 лет, в центрах госуслуг столицы в торжественной обстановке вручили уже 300 паспортов. Вместе с персональным документом гражданам выдается еще и основной государственный — Конституция Российской Федерации.

На церемонии обычно присутствуют друзья и родственники, а после юные москвичи получают памятные подарки.

На неофициальной части мероприятия гостям предлагают ознакомиться с экспозицией выставки «Москва — с заботой об истории» во флагманских офисах, а во Дворце госуслуг доступна экскурсия по первому в РФ музейно-выставочному комплексу истории государственной службы.

В торжественной обстановке паспорт получить можно в следующих центрах:

— ЦАО — Пресненская набережная, дом 2 (торгово-развлекательный центр «Афимолл Сити»);

— ЮЗАО — Новоясеневский проспект, дом 1 (торгово-развлекательный центр «Спектр»);

— ВАО — Щелковское шоссе, дом 75 (торгово-развлекательный центр «Щелковский»);

— ЮАО — Кировоградская улица, дом 13а (торгово-развлекательный центр Columbus);

— ЮВАО — Рязанский проспект, дом 2, корпус 3 (торговый центр «Город»);

— САО — Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8 (торгово-развлекательный центр «Метрополис»);

— Дворец госуслуг — проспект Мира, дом 119, строение 71.

Чтобы получить документ в одном из них, необходимо воспользоваться официальным сайтом мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что около 3,5 тысячи пар зарегистрировали брак в столичных офисах «Мои документы». Новая услуга внедрялась постепенно — в период с 31 мая по 26 июля. Теперь в МФЦ также могут выдавать повторные свидетельства или справки о государственной регистрации актов гражданского состояния.