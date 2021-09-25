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Столичные полицейские задержали мужчину, ранившего топором двух человек в супермаркете

Михаил Алимов

Происшествия
Столичные полицейские задержали мужчину, ранившего топором двух человек в супермаркете
Фото: МВД
Россия, Москва, Каргопольская улица, 14 Карта всех событий

В супермаркете на северо-востоке столицы мужчина напал с топором на посетителей. Его задержала прибывшая на вызов полиция. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в доме № 14 на Каргопольской улице. Во время нападения злоумышленник ранил двух человек — их доставили в больницу. Полицейские задержали 48-летнего мужчину.

21 сентября «ВМ» писала о похожем случае. В воскресенье, 19 сентября, в отделение полиции обратился москвич. Он попросил принять меры в отношении мужчины, который в центре Москвы стал его душить, после чего начал угрожать ему и прохожим топором. Инцидент произошел возле дома № 7а на улице Литвина-Седого.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали подозреваемого в нападении на мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

А 15 сентября в ходе дорожного конфликта на трассе М2 в городском округе Серпухов пассажир и водитель легковушки угрожали водителю грузовика топором и пистолетом.

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