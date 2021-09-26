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Эксперт оценил влияние «зеленой» экономики на цены в России

Полина Долганова

Общество
Эксперт оценил влияние «зеленой» экономики на цены в России
Фото: Анна Куприянова / Вечерняя Москва

Переход на углеродную нейтральность сильно повлияет на стоимость жизни в России. В связи с этим внедрение «зеленой» экономики в стране будет осуществляться постепенно. Об этом заявил управляющий директор по корпоративным и ESG-рейтингам компании «Эксперт РА» Павел Митрофанов.

По его словам, отличным примером, иллюстрирующим влияние энергоперехода на стоимость жизни, является Европа, в которой значительно возросли цены.

— И здесь придется либо учиться жить «экономнее» (меньше ездить, меньше покупать, дольше пользоваться вещами), либо переложить плату за рост стоимости жизни при сохранении ее привычного качества на кого-то другого, — предположил специалист.

По словам Митрофанова, страны Европы выбрали для себя второй вариант развития событий. Они начали вводить пограничный углеродный налог, в то время как за недостаточную экологичность платит экспортер.

По мнению специалиста, аналогичная социальная проблема может прийти и в Россию.

При этом Митрофанов затруднился ответить, сколько именно будет стоить переход российской экономики к углеродной нейтральности, передает РИА Новости.

Центробанк в настоящее время занимается изучением климатических рисков и механизмов в работе компаний с целью стимулирования кредитования «зеленых» проектов. Однако в этом вопросе необходимо избежать возникновения «пузыря» на рынке «зеленого» финансирования. Об этом ранее рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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