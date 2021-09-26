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Петр Бирюков заявил, что павильону № 30 на ВДНХ вернули исторический облик

Анастасия Волоснова

Город
Петр Бирюков заявил, что павильону № 30 на ВДНХ вернули исторический облик
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На территории ВДНХ завершили ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 30 «Микробиологическая промышленность». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

По его словам, специалисты воссоздали утраченные элементы и вернули зданию первоначальный светло-серый цвет.

Он отметил, что теперь помещения павильона оборудованы системами кондиционирования, вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения.

— Привели в порядок лепной и керамический декор на фасаде: 18 панно с трехцветным сграффито, майолику портала центрального входа, лепные рельефы с изображением хлопка. В павильоне расчистили и восстановили обнаруженную в ходе работ живопись на потолках, — пояснил Бирюков.

Петр Бирюков заявил, что павильону № 30 на ВДНХ вернули исторический обликФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Он пояснил, что на первый этаж вернули утерянный деревянный резной фриз, также были воссозданы сложные лепные розетки второго зала.

В настоящее время идут работы по воссозданию фонтана в виде букета во внутреннем дворике. Специалисты должны завершить реставрацию в 2022 году.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ зовет посетителей на бесплатные мероприятия: экскурсии, лекции и детский спектакль. В субботу, 25 сентября, состоится лекция «Зверь — не зверь». Лекция «Вышла змея из рая гулять» пройдет на следующий день, 26 сентября.

В последнее воскресенье сентября юные посетители центра «Слово» приглашаются на спектакль «Ужасная миссис Мерфи». Два актера с помощью кукол, игровых предметов, музыкальных инструментов и интерактивного видео расскажут историю о загадочном библиотекаре, которая раньше работала в разведке.

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