Дом 1970 года постройки на 1-й Миусской улице ждет капитальный ремонт

Фото: Наталия Нечаева

Пятиэтажный дом 1930 года постройки приведут в порядок в Тверском районе Москвы. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, проект реконструкции уже был согласован.

Трехсекционное здание располагается по адресу 1-я Миусская улица, дом 22.

— В ходе работ, проект которых был согласован экспертами Мосгосэкспертизы, будут выполнены ремонт лестничных клеток, а также замена инженерных коммуникаций, — рассказал председатель.

Он добавил, что специалистам предстоит заменить в подъездах дома входные двери и установить новые, сделанные из металла и оснащенные фрамугой и доводчиком.

В рамках проекта также предстоит уложить керамогранитную плитку на стенах первого этажа дома, заменить половое покрытие и покрасить потолки. Лестницы будут обработаны полиуретановым покрытием.

Кроме того, деревянные поручни будут заменены на новые, а металлические ограждения в подъездах будут отремонтированы.

Глава Москомэкспертизы добавил, что в доме также заменят вводно-распределительное устройство и обновят магистральные стояки в помещениях. Помимо этого, в здании появятся новые трубопроводы и системы канализации, передали на сайте мэра Москвы.