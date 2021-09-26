Около тысячи москвичей посетили выставку «Золотая черепаха» в первый день ее работы

Фото: Надежда Афанасьева / Вечерняя Москва

Около тысячи жителей и гостей столицы посетили выставку фотографий дикой природы «Золотая черепаха» в первый день после ее открытия. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Торжественное открытие 15-й международной выставки «Золотая черепаха» состоялось в городе 24 сентября.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, за 15 лет проведения творческого конкурса в нем приняли участие 155 тысяч работ фотографов из 146 стран. В 2021 году среди участников конкурсной программы будут представлены мастера фотографического искусства из Бельгии, Италии, Колумбии, Китая и Франции.

Посетить выставку можно будет с 25 сентября по 31 октября в западном крыле Новой Третьяковки на Крымском Валу.

Кроме того, в Москве в кинотеатре «Поклонка» с 1 по 3 октября пройдет второй международный фестиваль кино и визуальных искусств «Мир сквозь тишину». Форум призван поддержать людей с нарушениями слуха, помочь им раскрыть свой потенциал, привлечь внимание общественности к их жизни и проблемам.