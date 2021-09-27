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Пятеро боевиков погибли при попытке прорвать фронт в Алеппо

Михаил Алимов

В мире
Пятеро боевиков погибли при попытке прорвать фронт в Алеппо
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

В Сирии группа боевиков пыталась прорвать фронт в районе Алеппо. Пятеро из них подорвались на минном поле. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

— В провинции Алеппо в районе населенного пункта Басельхайя боевики незаконных вооруженных формирований предприняли попытку перехода линии соприкосновения с вооруженными силами САР в направлении Телль-Рифъат с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. В ходе попытки прорыва пятеро боевиков подорвались на минных заграждениях, не менее 10 были ранены, — рассказал он РБК.

При этом между боевиками и сирийской армией произошел бой. В результате столкновения ранения получили пятеро военнослужащих государства.

До этого сообщалось, что десантники ВС США высадились в сирийской провинции Дейр-эз-Зор на правом берегу реки Евфрат. При десантировании во время контртеррористической операции в селении Эш-Шахиль они открыли огонь по постройкам и жилым домам. Из-за этого погибли три мирных жителя.

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