Крыши 500 домов отремонтировали в Подмосковье с начала 2021 года

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Московской области продолжается программа капитального ремонта домов. В ее рамках за 2021 год обновлены крыши у 500 домов в регионе. Об этом заявили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

— С начала 2021 года уже отремонтировано 205 мягких кровель и 295 скатных. С начала реализации программы отремонтировано 7 600 крыш многоквартирных домов. Прежде всего, в городских округах Кашира, Балашиха, Шатура, Одинцовский, Богородский, Клин, Зарайск, Химки, Серпухов, Подольск, Чехов, Можайский, Ступино, — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам главы ведомства Антона Велиховского, в настоящий момент ремонтируют 143 мягких и 187 скатных кровель. Годовой план ремонта предусматривает 448 мягких кровель и 613 скатных.

Все работы проводятся в соответствии с установленными требованиями, за их ходом жильцы могут следить с помощью установленных камер. После окончания ремонта на него действует гарантия — в течение пяти лет застройщик обязан бесплатно устранять все недостатки и дефекты.

— В Московской области реализуется самая масштабная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Всего с момента начала ее реализации в регионе отремонтировано порядка 14 000 многоквартирных домов и улучшены жилищные условия более 2 миллионов жителей Московской области, — резюмируют в пресс-службе.

В начале сентября сообщалось, что около 300 видеокамер установили в Подмосковье для наблюдения за ходом капремонта. Ознакомиться с полным списком адресов, где действуют камеры, можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта».