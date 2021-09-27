ВОЗ планирует возобновить поиски причины появления коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует продолжить изучать происхождение коронавируса в мире. Для этого она набирает команду из 20 ученых, чтобы вместе искать доказательства. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает The Wall Street Journal.

Группу назвали научной консультативной по происхождению новых патогенов. Они изучат возможное появление вируса в лаборатории, а также проведут исследования, связанные с поведением человека и возникновением новых вирусов.

В команде находятся специалисты по лабораторной безопасности и биозащите, еще нужны специалисты в области генетики и болезней животных.

Это исследование еще и поможет ускорить расследование возникновения COVID-19. Образцы крови с вирусом начинают становиться непригодными для использования, поэтому его надо ускорять, передает Интерфакс.

28 августа сообщалось, что разведсообщество США в докладе о происхождении коронавируса пришло к выводу, что он не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств, входящих в состав разведсообщества, дали оценку с низкой степенью уверенности, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан методами генной инженерии.

При этом два ведомства сочли, что для той или иной оценки по этому поводу нет достаточных свидетельств. Американские разведывательные службы так и не смогли прийти к единому выводу относительно происхождения COVID-19, а их мнения до сих пор расходятся, уточняется в документе. Они считают правдоподобными две гипотезы: инцидент в лаборатории и естественный контакт с зараженным животным.