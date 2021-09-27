Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае

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На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае завершены спасательные работы. Об этом в понедельник, 27 сентября, заявили в МЧС России.

— Сводная группировка Амурского спасательного центра и специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю завершила работы на месте крушения самолета Ан-26 на горе Хребтовая в Большехехцирском заповеднике, — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Спасатели разобрали конструкции самолета, распилили деревья, а также помогли оперативно-следственной группе. Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС организовал опертивный штаб, где родственникам погибших в авиакатастрофе продолжают оказывать помощь и поддержку.

Военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае 22 сентября. Известно, что самолет перестал выходить на связь на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

Спасателям удалось обнаружить обломки пропавшего самолета 23 сентября. Место крушения — в районе поселка Корфовского. Позднее стало известно, что все члены экипажа погибли.

Поисками Ан-26 занимался вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Также на место было направлено воздушное судно Росавиации. По предварительным данным, возможная авария могла произойти из-за ошибки пилотирования и сложных погодных условий.

25 сентября спасатели обнаружили на месте крушения бортовые самописцы самолета. Позже специалисты выяснят, что послужило причиной трагедии.