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Названы пары по знакам зодиака, которые воспитывают проблемных людей

Полина Долганова

Общество
Названы пары по знакам зодиака, которые воспитывают проблемных людей
Фото: Из личного архива семьи Макарских

По мнению астрологов, знаки зодиака, под которыми родились родители ребенка, напрямую влияют на методы его воспитания. Так, например, в некоторых семьях повышается риск вырастить неспокойного и непослушного ребенка.

В паре Овен-Лев часто выясняют отношения, потому как оба знака являются огненными. Ребенок нередко становится свидетелем скандалов и разборок, из-за чего его психика становится нестабильной.

В паре, которая состоит из Близнеца и Водолея могут вырасти дети, которым не уделялось должного внимания. Оба знака слишком любят себя и свободу, чтобы целиком посвятить себя домашним делам и воспитанию ребенка. Подобное отношение может привести к низкой самооценке у малыша и периодическим нервным срывам.

В паре Весы-Рыбы оба знака являются слишком спокойными и редко испытывают эмоции. Именно поэтому в таком тандеме родители часто игнорируют переживания ребенка, который, в свою очередь, чувствует себя одиноко. Из-за этого дети в таких семьях вырастают злыми и скандальными.

В союзе Скорпион-Козерог оба человека очень любят перетягивать на себя внимание. Каждый родитель стремится как можно больше вложить в ребенка и обогнать «соперника». В такой ситуации малыш оказывается слишком загружен, он не успевает отдохнуть и становится лишь объектом манипуляций мамы и папы, передает Uznayvse.ru.

Для некоторых знаков зодиака октябрь 2021 года станет не самым простым месяцем. В этот период многим людям придется справляться с переживаниями, трудностями и неудачами. О том, для каких знаков зодиака октябрь станет настоящим испытанием, рассказал астролог Павел Глоба.

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