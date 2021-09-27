Диетолог Ковальков назвал эффективный способ убрать жир на животе

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Жир на животе нередко становится поводов для расстройства и смущения, причем как у женщин, так и у мужчин. О том, как избавиться от лишних складок в той области, откуда жир уходит тяжелее всего, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Он признал, что вес часто уходит очень медленно, несмотря на колоссальные усилия и изнуряющие диеты.

— Многие диетологи говорят, что нужно подождать недели две, иногда месяц, и вес опять начнет падать. В принципе, это правильно. Но можно с этим бороться с помощью белковых дней и силовой нагрузки, — рассказал специалист.

По его словам, при такой диете необходимо максимально снизить количество углеводов, пить много воды и заниматься спортом, отметил доктор на своем YouTube-канале.

А врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал три безвредные для фигуры альтернативы шоколаду. При выборе сухофруктов предпочтение необходимо отдать яблокам, грушам, кураге и черносливу, рассказал он. Также на рынке, по словам врача, появился очень хороший шоколад, который ничем не надо заменять.