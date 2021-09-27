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Столичных школьников пригласили на турнир имени М.В. Ломоносова

Анастасия Волоснова

Город
Столичных школьников пригласили на турнир имени М.В. Ломоносова
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве стартовал турнир имени М.В. Ломоносова для школьников, посвященный памяти основателя турнира — математика и педагога Николая Константинова. Регистрация на конкурс среди учащихся 6-11-х классов будет открыта до 1 октября.

Сам турнир пройдет 3 октября в онлайн-формате. Все желающие смогут присоединиться к конкурсу по восьми направлениям, среди которых будет астрономия, история, литература, физика и другие.

Школьники получат доступ к заданиям в 07:00 3 октября. У них будет возможность выполнять задания в течение пяти часов. Заключительный этап конкурса пройдет весной следующего года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что чемпионат финансовых компетенций для школьников пройдет в Москве. Он также начинается с 25 сентября. За три месяца соревнований ученики столичных образовательных учреждений смогут повысить свою финансовую, инвестиционную и правовую грамотность.

Также 26 сентября в Москве прошел фестиваль для подростков ToDoFest. Его организуют молодежное пространство «Пушкинский. Youth» и «Новая школа». На мероприятие пригласили ребят, которые хотят придумывать и воплощать свои идеи в жизнь.

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