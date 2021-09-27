СК опубликовал кадры допроса подозреваемого в создании террористической группировки в Башкирии

Фото: СК РФ

Следственный комитет опубликовал кадры допроса одного из задержанных по подозрению в подготовке теракта в Башкирии.

— Мне предъявили то, что я собирал людей вокруг себя. Я подозреваюсь в создании террористической группировки, — сказал задержанный.

По словам подозреваемого, он вместе со своими подельниками снял квартиру для того, чтобы изготовить взрывчатое вещество в «окололабораторных условиях».

Также задержанный сообщил, что собирался со своими сообщниками для тренировок в лесу рядом с поселком Михайловка.

Утром 27 сентября стало известно, что ФСБ России пресекла подготовку террористического акта в Башкирии. В результате операции были задержаны пятеро участников неонацистской группировки из Уфы. Они планировали устроить теракт на одном из объектов правоохранительных органов с помощью взрывных устройств и взрывчатых веществ.

По адресам проживания злоумышленников были изъяты готовая к применению снайперская винтовка, взрывчатка и портреты главарей Третьего рейха и националиста Степана Бандеры.

В отношении членов группировки СК возбудил уголовные дела по статьям «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств».