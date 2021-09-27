Офтальмолог развеяла популярные мифы о катаракте

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Врач-офтальмолог Гергана Стоянова развеяла самые популярные мифы, связанные с катарактой.

— Катаракта — самое распространенное офтальмологическое заболевание. Это скорее патологическое состояние, которое связано со старением и помутнением хрусталика. С возрастом он изнашивается и теряет свои свойства. Но не только возраст может быть причиной: катаракта может возникать у пациентов 40 лет и моложе. Это может быть связано с приемом некоторых лекарств, например, кортикостероидов, препаратов тетрациклинового ряда и некоторых антидепрессантов. Также сахарный диабет, травмы и заболевания самого глаза могут вызывать заболевание, — говорит доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Один из мифов: катарактой можно заразиться от другого человека.

— На самом деле, это невозможно, — объясняет эксперт. — Другой частыймиф: гаджеты и долгое взаимодействие с монитором и компьютером повышает риски развития катаракты. И это ужеравда. Повышенная инсоляция всегда способствует развитию катаракты. Гаджеты имеют сильное световое излучение. Средний возраст офтальмологических пациентов 20 лет назад составлял 75 лет и выше. За последние 10 лет заболевание помолодело: сейчас мы оперируем 65-летних людей. Эта тема требует более внимательного изучения и отношения.

Также, по одному из мифов, раньше нужно было ждать, чтобы катаракта «созрела», однако делать этого сейчас не нужно.

— Хрусталик мутнеет у всех по-разному. И потребность в остроте зрения у человека разная в зависимости от его профессии, хобби. Сейчас мы оперируем людей, которые видят 50 % и меньше. Видите 5-6 строчек и меньше — можно смело идти и оперироваться, — объясняет доктор.

Проверить наличие катаракты в домашних условиях невозможно. Если появились жалобы – обращайтесь к врачу.

— Катаракта не возникает за одну неделю. Это состояние может длиться пару лет. Когда вы рассматриваете мир, при катаракте кажется, что вы видите через пелену, через туман, изменяется цветовосприятие. Окружающие видят, что постепенно зрачок начинает тускнеть, быть сереньким,и на более поздних стадиях зрачок приобретает белесый оттенок, но это продвинутая стадия, — говорит врач.

Также мифом является и то, что катаракту можно вылечить при помощи БАДов, капель и гимнастики для глаз.

— Золотой стандарт в лечении — хирургия. В год в России проводится более полумиллиона таких операций. Это ювелирная и высокоточная операция, но в руках профессионала она длится от 10 до 30 минут, и человек может снова видеть. Операция безболезненна для пациента, госпитализация не требуется. Восстановительный период – 4-6 часов. Наши пациенты на утро приходят с нормальным зрением, — объясняет офтальмолог.

Ранее доктор назвала пять главных причин для обращения к офтальмологу.