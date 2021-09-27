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Астролог назвала самый удачный день для свиданий в конце сентября

Ирина Игнатенко

Общество
Астролог назвала самый удачный день для свиданий в конце сентября
Фото: pixabay.com

Астролог Яна Ваганова рассказала, какой день на предстоящей неделе лучше всего подходит для свиданий. По ее словам, всевстречи лучше отложить до последнего дня месяца. 30 сентября — станет идеальным днем для путешествий, возврата долгов и свиданий.

А вот новые дела в этот день астролог начинать не советует, есть вероятность, что их придется переделывать в дальнейшем, передает ФАН.

Начало недели, по словам эксперта, отлично подходит для учебного процесса, обмена информацией. А вот среда, 29 сентября — непростой день с энергетической точки зрения. Важные дела стоит отложить.

Еще один неблагоприятный день — суббота. В этот день увеличится вероятность оказаться в конфликтной ситуации. Также могут напомнить о себе внутренние страхи и переживая.

До этого астролог Ольга Стелла рассказала, чего стоит ждать от ретроградного Меркурия. По ее словам, не стоит начинать в этот период новые дела, нужно все тщательно проверять и не торопиться. Также были названы два знака зодиака, для которых период ретроградного Меркурия будет особенно опасен.

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