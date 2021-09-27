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Галерея Глазунова пригласила в «Путешествие в мир русской иконы»

Ольга Маркова

Развлечения
Галерея Глазунова пригласила в «Путешествие в мир русской иконы»
Фото: АГН Москва

Галерея Ильи Глазунова по воскресеньям до конца года приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в интерактивной экскурсии «Путешествие в мир русской иконы».

Посетителя предстоит увидеть уникальное собрание художника Ильи Сергеевича Глазунова. Участники экскурсии познакомятся с традицией иконописи на Руси, с ее символикой, этапах создания.

Экскурсовод раскроет секреты иконописцев: как они подготавливали основу, какие инструменты и краски использовали, как ухаживали за иконами и что делали, если они темнели.

Кроме того, гости узнают, как и почему в храмах появился иконостас, о его структуре, значении и роли в церковном пространств, познакомятся с историей возникновения самых первых образов Христа и Богоматери, а также вспомнят православные праздники, посвященные событиям священной истории, и о том, откуда они произошли и как их отмечали.

В завершении мероприятия каждый сможет самостоятельно попробовать перенести рисунок методом припороха на доску с помощью прорисей.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте галереи.

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