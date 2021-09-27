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Столичные строители стали опекунами полярного волка из Московского зоопарка

Михаил Петров

Общество
Столичные строители стали опекунами полярного волка из Московского зоопарка
Фото: Валерия Пьянзина

Полярный волк, обитающий в вольере Московского зоопарка, стал подопечным столичных строителей. Началось все с того, что 23 сентября генеральный директор крупной столичной строительной компании «СТРОЙЖИЛПРОМ» Александр Загайнов приехал в Московский зоопарк с одной очень важной миссией, детали которой стали известны только после встречи с представителями дирекции зоопарка.

Из беседы Александра Андреевича с руководством зоопарка выяснилось, что приехал он сюда, чтобы взять под опеку одного из питомцев зоопарка — полярного волка.

В Московском зоопарке обитает пара полярных волков. Они живут в открытом вольере на Острове зверей. В качестве корма животные ежедневно получают мясо, птицу, рыбу и иногда творог. На содержание только одного волка требуется несколько сотен тысяч рублей в год. Сумма немалая. И если в дикой природе волка кормят ноги, то в Московском зоопарке отныне кормить его будет столичная строительная компания.

Это первый подобный опыт московских строителей, но, вероятно, не последний. В ближайшем будущем среди опекунов строительной компании появится также горный гусь.

Столичные строители стали опекунами полярного волка из Московского зоопаркаФото: Валерия Пьянзина
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