Адвокат рассказал, сможет ли претендовать на наследство Королевой ее внебрачная дочь

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Адвокат Нарек Костанян заявил, что внебрачная дочь российской певицы Наташи Королевой будет иметь право претендовать на наследство исполнительницы, для чего ей потребуется лишь подтвердить биологическое родство.

— Дочка может обратиться в суд, сделав анализ ДНК, и стать наследницей, — приводит слова адвоката Пятый канал.

Костанян отметил, что малышка появилась на свет на территории США, законы которых в отношении наследства похожи на российские. Он выразил уверенность, что дочь звезды имеет все шансы выиграть дело по этому вопросу в суде.

Адвокат также добавил, что у Королевой нет законных оснований для того, чтобы забрать дочь. По его словам, и по американским, и по российским законам, суррогатная мать имеет право не возвращать ребенка его биологическим родителям и оставить его себе.

Недавно Наташа Королева шокировала мужа и своих поклонников неожиданным заявлением — у нее есть внебрачная двухлетняя дочь. Об этом она призналась в эфире телеканала НТВ в программе «Секрет на миллион». Певица пожертвовала две своих яйцеклетки для другой пары. При этом имя отца ребенка она не назвала.

У женщины, которая вынашивала ребенка, роды вышли тяжелыми. Она вынужденно отправилась из России на круизном лайнере в США. У нее чуть не случился выкидыш, а сами роды проходили нелегко, однако девочка родилась здоровой.