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Выставка «Внутренний свет 75+» откроется в саду «Эрмитаж»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Внутренний свет 75+» откроется в саду «Эрмитаж»
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Сад «Эрмитаж» 1 октября, в Международный день пожилых людей, представляет выставку «Внутренний свет 75+», где посетители увидят фотопортреты людей старшего поколения, собранные в рамках одноименного проекта исследовательской службы «Среда».

За полгода было собрано 1600 портретов людей в возрасте старше 75 лет, сопровождаемые жизненными историями. Гости сада увидят работы, отобранные членами жюри.

— Есть мнение, что после 75 лет лицо человека становится более правдивым, потому что показывает душу, — делится основатель и руководитель службы «Среда» Алина Багрина. — До этого можно прикрываться масками, играть социальные роли. Но с возрастом от себя спрятаться все сложнее. 75 лет и старше — это период и особой честности, и особой хрупкости.

По итогам изучения собранных материалов исследователи отмечают, что «внутренним светом» в городах несколько чаще «светятся» дедушки, тогда как на портретах из деревень — больше пожилых женщин.

Выставка открыта с 1 по 10 октября, сообщается на сайте проекта.

Дарвиновский музей 5 октября приглашает на праздник, приуроченный ко Дню старшего поколения. Стартует программа с экскурсии «Секреты комнатных растений», где участникам расскажут о том, какие растения можно вырастить дома и как за ними ухаживать.

Рассказ о животных с удивительной судьбой можно послушать на экскурсии «Тайны и легенды Дарвиновского музея». А прогулка «В мире древних животных» поведает о возникновении и развитии жизни на Земле, а также о древних обитателях нашей планеты. Автор выставки «Русский палеоарт» расскажет о мировой истории уникального жанра и его развитии в России. А на выставке «Осторожно, город!» автор покажет, как город преобразует природные сообщества — леса и луга — и создает новые возможности для существования отдельных видов.

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