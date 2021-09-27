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Эксперты объяснили, к чему приведет прощение преступлений из-за бедности

Анна Михалюк

Общество
Эксперты объяснили, к чему приведет прощение преступлений из-за бедности
Фото: Вечерняя Москва

Верховный суд РФ призвал не сажать за преступления, на совершение которых толкнула бедность.

Артем Кирьянов, депутат государственной думы, Людмила Виноградова, судья в почетной отставке, член общественного совета при уполномоченном по правам ребенка при президенте РФ и адвокат Сергей Бычков в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, к каким последствиям приведет предложенная мера.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Бедным могут простить преступления

— Вопрос в том, что сегодняшняя система не исправляет ситуацию: люди, которые попадают туда во многом случайно, через три года выходят с разрушенной психикой, с разрушенными социальными связями и семьей. Несколько раз я видел, как женщинам давали три года за два мешка кормовой крупы, которую дают животным, лишали их родительских прав. После этого жизнь сломана, — считает депутат.

Противоположной точки зрения придерживается экс-судья Людмила Виноградова. Она считает, что бороться нужно, в первую очередь, с причинами бедности.

— Бедность — понятие приходящее. У нас есть такие категории граждан как наркоманы и алкоголики, это категории граждан не работающие. То есть, они не имеют средств к существованию. Они по сути являются нуждающимися. Мы будем их освобождать от ответственности? Мне кажется, что это не тот путь. Надо бороться с бедностью, а не освобождать преступников, — сказала Людмила Виноградова.

Адвокат Сергей бычков считает, что в дальнейшем суды при вынесении решения должны будут смотреть на достаток подсудимого.

— И раньше суды должны были учитывать финансовое положение. Сейчас бедность не может случить причиной смягчения наказания. У нас люди очень креативные. Они могут создавать искусственно ситуацию, что подсудимый — бедный человек. Это постановление на законодательную часть не повлияет, но при этом судьи в дальнейшем будут прислушиваться к этому решению и будут выносить свои приговоры с учетом изменений, — считает адвокат.

Президент России Владимир Путин заявил, что бедность в России еще не побеждена, а главная цель государства – повышение качества жизни граждан

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