Гастроэнтеролог рассказал об особенностях заболевания Никиты Преснякова

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Полипы в желчном пузыре — это предопухолевый процесс, который развивается в результате другого заболевания, но поддается лечению. Так прокомментировал врач-гастроэнтеролог новость о том, что у певца Никиты Преснякова обнаружили болезнь, которую нельзя победить, — полипы в желчном пузыре (доброкачественные опухоли).

— Полипы — это не самостоятельное заболевание, а симптом или последствие других недугов. Одной из причин появления опухолей считается прогрессирующая хроническая инфекция желчного пузыря. Возникнуть проблема может также из-за сильной аллергической реакции организма на какой-либо продукт, — сказал врач.

По словам специалиста, второй вариант развивается в тех случаях, когда человек потребляет в больших количествах растительные пигменты, на которые у него аллергия. Выводятся остатки продукта в том числе через желчную систему, на участках которых затем и возникают полипы.

— Это излечимая болезнь! Главное — знать причину и устранить ее. При условии грамотного питания, коррекции рациона есть все шансы даже восстановить нормальную работу желчного пузыря, — продолжил медик.

Эксперт уточнил, что возникновение полипов в желчном пузыре является предопухолевым процессом:

— Если еще больше воспалять эти выросты, игнорировать терапию, конечно, все может перерасти в злокачественную опухоль и рак. Но изначально полипы — это не онкологическая проблема, она становится таковой, если отсутствует лечение.

Если причиной развития болезни является инфекция, врачи устраняют ее, проведя ряд анализов крови и кала. Для устранения проблемы, отметил врач, проводится лабораторный тест крови, чтобы выявить аллерген:

— Терапия следующая: если причина развития болезни — аллергия, то методом лабораторного анализа крови выявляется аллерген и его исключают из рациона. Человека садят на диету, заводят пищевой дневник, где он указывает, какая реакция возникла на тот или иной продукт.

Вторым способом врач назвал устранение наростов оперативным способом:

— Есть такое понятие как истинные полипы и «псевдополипы». Так вот первые не поддаются медикаментозному лечению, и от них избавиться можно только с помощью операции. «Псевдополипы» из холестерина могут рассосаться после длительного приема лекарственных средств с желчными кислотами.

Как правило, во время лечения врач назначает лекарственные средства: антибиотики, спазмолитики и препараты с желчными кислотами. Терапия, по словам врача, зависит от степени поражения желчного пузыря и в зависимости от того, имеются ли осложнения.