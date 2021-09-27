ЦППК получит 95 новых поездов до 2024 года

Фото: АГН Москва

Центральная пригородная пассажирская компания получит 95 новых комфортабельных поездов до 2024 года, 25 из них будут получены в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Крупнейший ж/д перевозчик Мосузла ЦППК до 2024 года получит 95 новых современных поездов. 25 из них появятся уже в следующем году. В них: бестамбурная компоновка и широкие двери; зарядки не только для телефонов и ноутбуков, но и для электросамокатов; быстрый разгон и плавное торможение; мягкие кресла, динамическое освещение и удобные поручни; современные климатические системы с обеззараживанием воздуха; места для вендинга, — сообщается в материале.

Современный поезда — залог успешной работы железнодорожного транспорта в Москве. Постоянно работать над обновлением и совершенствованием парка — задача, которую поставил мэр столицы, сообщается на сайте АГН «Москва».

— Несмотря на непростой 2020 год, перевозчики не просто не снизили объемы закупки подвижного состава, но и предъявляют новые требования к производителям на основе пожеланий пассажиров. Впервые на ж/д линии выйдут поезда в трехдверном исполнении — это повысит скорость посадки и высадки пассажиров, что особенно важно для городских перевозок, — добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что составы поставят по контракту жизненного цикла: изготовитель будет нести полную ответственность за качество поездов.