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Вячеслав Володин повторно вакцинировался от коронавирусной инфекции

Виктория Сикерина

Политика
Вячеслав Володин повторно вакцинировался от коронавирусной инфекции
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин ревакцинировался от COVID-19. Об этом в понедельник, 27 сентября, он сообщил в персональном Telegram-канале.

Также он призвал других коллег последовать его примеру. Такая мера позволит не прерывать Госдуме свою работу.

— Депутаты, исполняя свои полномочия, постоянно общаются с людьми, работая в избирательном округе. В зале пленарных заседаний находятся много времени со своими коллегами. Перевести коммуникации в иной формат, соблюдать все меры безопасности и дистанцию, чтобы не заразиться, сложно, да и невозможно. Выход один — вакцинироваться. Со своей стороны такое решение принял. Сегодня сделал очередную прививку, — написал спикер.

Вячеслав Володин добавил, что первую прививку против коронавирусной инфекции он сделал год назад. После повторно вакцинировался в мае и в сентябре.

Он подчеркнул, что ревакцинация — его личное решение.

— Сегодня, после выборов, нам необходимо сделать все, чтобы Государственная дума нового созыва не прерывала свою работу, — заключил спикер Госдумы.

В субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин предложил Вячеславу Володину занять пост спикера Госдумы VIII созыва. Лидер государства заявил, что Володин достоин возглавить Госдуму.

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