Москвичам рассказали, как развивается сфера IT

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Сфера IT обслуживает в настоящее время множество государственных и частных организаций. В Аналитическом центре Москвы рассказали, куда именно проникает цифровизация.

Сфера IT и телекоммуникаций является в Москве одной из самых многочисленных. По состоянию на прошлый год в этой отрасли в столице были заняты 582 тысячи человек, что составляет 7,3 процента от всех городских рабочих мест.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с 2017 по 2020 год на 35 процентов увеличилось количество людей, занимающихся разработкой компьютерного обеспечения и консультационными услугами в этой сфере, — с 192,7 до 260 тысяч человек, а в обработке данных и других сферах, связанных с IT, — на 32 процента — с 87,8 до 116 тысяч.

Средний возраст работников сферы IT в Москве составляет 32 года. Причем это касается как мужчин, так и женщин. Примечательно, что по отдельным направлениям численность специалистов обоих полов практически сравнялась. Так, в обработке данных специалистов мужчин и женщин почти поровну (52 процента мужчин и 48 процентов женщин).

Средняя зарплата московских специалистов в области информационных технологий составляет 89,6 тысячи рублей, а темп ее роста за последние три года составил 46,6 процента, добавил глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

В настоящее время цифровые технологии в столице активно используются в сфере транспорта. К ним можно отнести систему распознавания лиц Face Pay в метро, умную систему управления светофорами.

Кроме того, Госинспекция по недвижимости (ГИН) использует нейронные сети для выявления нарушений на снимках с беспилотных летательных аппаратов и камер городского видеонаблюдения.

Кроме того, искусственный интеллект, нейросети и другие технологии минимизируют простои производства, выявляют минимальные отклонения в работе оборудования, оценивают риски и помогают бороться с мошенничеством в финансовой сфере, а также помогают магазинам определять востребованные товары, предугадывать спрос предлагать клиентам персонализированные скидки для стимуляции к покупке.