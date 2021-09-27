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Путин предложил принимать большее количество логопедов и дефектологов в российские университеты

Виктория Сикерина

Политика
Путин предложил принимать большее количество логопедов и дефектологов в российские университеты
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил увеличить количество мест для логопедов и дефектологов по программам бакалавриата и магистратуры в российских вузах. Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили на официальном сайте Кремля.

Лидер государства отметил, что такую меру необходимо выполнить к 1 сентября 2022 года.

— Обеспечить увеличение контрольных цифр приема по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» по программам бакалавриата и магистратуры с учетом данных мониторинга кадрового обеспечения образовательных организаций специалистами-дефектологами, логопедами и тьюторами, — написали на сайте в ходе подведения итогов заседания президиума Государственного совета, которое состоялось 25 августа 2021 года.

Также он заявил, что необходимо включить в среднее и высшее образование направление подготовки «Образование и педагогические науки». Такие модули должны формировать профессиональные организаторские навыки в деятельности учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), передает официальный сайт Кремля.

В понедельник, 27 сентября, Владимир Путин решил совершенствовать систему оплаты труда российских педагогов. Президент России подчеркнул, что зарплаты должны соответствовать требованиям национальной системы учительского роста.

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