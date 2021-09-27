Медведев заявил, что работающие только по своим правилам цифровые гиганты надоели всем
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что крупные цифровые компании, которые работают исключительно по своим правилам, надоели всем. Такое мнение он высказал в понедельник, 27 сентября.
Дмитрий Медведев отметил, что подобное поведение интернет-гигантов надоело даже Вашингтону.
— Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят, — сообщил заместитель председателя Совета безопасности.
В качестве примера он назвал ситуацию с бывшим президентом США Дональдом Трампом, когда его везде заблокировали.
— У него там 85 или 90 миллионов подписчиков — но все, до свидания. Почему? А он не нравится нам, — заключил Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.
В понедельник, 27 сентября, на портале правовой информации «Яндекса» рассказали, что их поисковую систему установят по умолчанию на все гаджеты в России с 1 января 2022 года.
В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подчеркнули, что предустановка программного обеспечения направлена на развитие российских технологий и на замещение импортных товаров.