Медведев заявил, что работающие только по своим правилам цифровые гиганты надоели всем

Фото: Администрация президента РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что крупные цифровые компании, которые работают исключительно по своим правилам, надоели всем. Такое мнение он высказал в понедельник, 27 сентября.

Дмитрий Медведев отметил, что подобное поведение интернет-гигантов надоело даже Вашингтону.

— Как мне представляется, цифровые гиганты в этом смысле поднадоели всем, в том числе США. Вот они для себя их приняли и по этим правилам принимают свои решения: кого-то милуют, кого-то казнят, — сообщил заместитель председателя Совета безопасности.

В качестве примера он назвал ситуацию с бывшим президентом США Дональдом Трампом, когда его везде заблокировали.

— У него там 85 или 90 миллионов подписчиков — но все, до свидания. Почему? А он не нравится нам, — заключил Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT.

В понедельник, 27 сентября, на портале правовой информации «Яндекса» рассказали, что их поисковую систему установят по умолчанию на все гаджеты в России с 1 января 2022 года.

В пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подчеркнули, что предустановка программного обеспечения направлена на развитие российских технологий и на замещение импортных товаров.