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Посольство России потребовало убрать с улиц Испании баннеры о русских девушках

Юлия Курганова

Политика
Посольство России потребовало убрать с улиц Испании баннеры о русских девушках
Фото: pixabay.com/

Посольство РФ в Испании считает недопустимой акцию некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила о размещении на улицах баннеров с упоминанием имен русских девушек в рамках инициативы по привлечению внимания к проблеме проституции. Об этом российское посольство сообщило в понедельник, 27 сентября, на странице в Facebook.

— Российские соотечественники, проживающие в Испании, возмущены пиар-акцией некоммерческой организации Nueva Vida, которая сообщила на своем сайте о размещении на улицах Испании провокационных баннеров с упоминанием русских девушек в рамках акции по привлечению общественного внимания к проблеме проституции в стране, — сказано в посте.

Дипломаты также обратились в министерства и организации, которые указаны на сайте компании как попечители, и указали на недопустимость использования таких неуместных методов, также они потребовали принять меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения «подобных выходок».

В посольстве пообещали сообщить о результатах работы.

Посольство России в Латвии направило ноту в МИД из-за осквернения памятника. Дипломаты осуждают «акт вандализма в отношении мемориального камня». Он был установлен в октябре 1944 года на месте начала операции по форсированию Киш-озера.

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