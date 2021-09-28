Диетолог рассказала, кому не стоит пить зеленый чай

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Многие люди употребляют зеленый чай в качестве полезного тонизирующего напитка. Однако у этого вида чая есть и минусы. Их перечислила диетолог Светлана Фурс.

По ее словам, основной негативный фактор при употреблении зеленого чая — вещество танин, которое в нем содержится. Это вещество может привести к нарушению баланса в организме. Кроме того, переизбыток танина препятствует усвоению из пищи магния и кальция.

Также танин может раздражать слизистую оболочку. По этой причине специалист не рекомендует употреблять зеленый чай людям, страдающим язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

Воздержаться от зеленого чая также стоит женщинам в период беременности и менструации, добавила диетолог. При это лучше всего пить чай некрепким, так как этот напиток мешает усвоению фолиевой кислоты, передает ФАН.

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