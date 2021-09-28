Движение в сторону МКАД перекрыто на Беловежской улице из-за ДТП с участием пешехода
ДТП, участником которого стал пешеход, произошло в Можайском районе Москвы. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.
В пресс-службе уточнили, что авария случилась в районе дома 1 на Беловежской улице. На место инцидента прибыли оперативные службы.
— Информация о пострадавшем и обстоятельствах произошедшего уточняются, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».
В ведомстве отметили, что из-за инцидента перекрыто движение по единственной полосе в сторону МКАД.
Автомобилистов попросили объезжать данный участок по улице Вяземской и Сколковскому шоссе.
Накануне авария произошла в подмосковном Одинцове. На втором километре Красногорского шоссе водитель легковой иномарки проехал на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус. В результате ДТП травмы получил водитель легкового авто. Его госпитализировали.