Эпидемиолог рассказала, будут ли введены новые противоковидные ограничения в Подмосковье

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Главный внештатный эпидемиолог Московской области Зинаида Труш расказала, планируют ли власти вводить новые ограничительные меры в регионе из-за новых случаев коронавирусной инфекции.

- Я думаю, что решения будут принимать Роспортребнадзор и главный санитарный врач. Пока таких решений в Московской области нет, - отметила она в комментарии «Радио 1».

При этом специалист подчеркнула, что общие ограничетельные меры в регионе не были отменены. В частности, не стоит забывать о масочном режиме- местные жители должны носить их, когда находятся в общественных местах, например, в местах торговли, в общественном транспорте. По словам Зинаиды Труш, масочного режима и соблюдения других ограничительных мер стоит придерживаться до окончания пандемии

27 сентября стало известно, что в столице планируют ужесточить контроль масочного режима в местах массового скопления людей в местах общественного питания и магазинах.За нарушение ограничельных противоковидных мер для предприятий тоговли предусмотрены серьезные штрафные санкции.