Дом Гоголя пригласил москвичей в кинолекторий по фильму «За спичками»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей «Дом Гоголя» 29 сентября приглашает посетителей послушать лекцию, приуроченную к 95-летию со дня рождения Евгения Леонова и посвященная фильму «За спичками». Мероприятие проходит в рамках проекта «Киносреды в Доме Гоголя».

В рамках кинолектория слушатели узнают о фильме Леонида Гайдая и Ристо Орко «За спичками», об одноименной повести, которая стала основой экранизации, о судьбе автора повести Майю Лассила и о переводе произведения на русский язык, выполненном Михаилом Зощенко.

В доме Антти Ихалайнена, которого играет Леонов, и его жены Анны-Лизы кончились спички. Герой Леонова отправляется за ними к соседу Хювяринену, но по пути встречает своего друга Юсси Ватанена, который собирается делать предложение дочери Хювяринена. Так начинается совершенно невероятная история, которая вполне могла бы случиться где-то в России, но случилась где-то в Финляндии.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

Сеть кинотеатров «Москино» с 8 по 13 октября зовет на программу «Синематека: Юлиан Семенов», приуроченную к 90-летию со дня рождения мастера советского шпионского романа. Зрители увидят фильмы «Террор», «Петровка, 38», «Огарева, 6», «Особых примет нет», «Крах операции «Террор», «Испанский вариант», «Лицом к лицу» и «Пароль не нужен».