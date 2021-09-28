Психолог оценила влияние соцсетей и стриминговых платформ на подростков

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Психолог Анна Неги рассказала, как сказывается на подростках «зависание» в социальных сетях и на стриминговых платформах.

По ее словам, TikTok, Netflix, Telegram и иные сервисы не являются абсолютным злом для молодого поколения. Здесь можно найти полезный образовательный и развлекательный контент. Важно помнить о балансе.

— В вышеперечисленных платформах я не вижу ничего катастрофичного, однако наш разум должен быть независим от влияния извне, — заключила Анна Неги в комментарии ФАН.

Она также отметила, что, если подросток проводит много времени в соцсетях, стоит обратить внимание, нет ли у него других проблем, например, сложностей в общении с родителями и сверстниками, наличия внутреннего дискомфорта, депрессии. Эти проблемы необходимо решать, возможно, при участии специалистов.

До этого доктор психологических наук Наталья Коваленко рассказала, сколько времени дети могут проводить в соцсетях без вреда для здоровья. По ее мнению, стоит ограничить экранное время до 40 минут в день. В этом случае не будет нанесен вред психическому и физическому здоровью ребенка.