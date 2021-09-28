Столичные врачи вылечили еще 1886 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 1886 жителей Москвы полностью выздоровели после прохождения лечения от коронавируса. Об этом во вторник, 28 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Таким образом общее число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 485 862.

За последние сутки в столице выявлен 2541 новый случай коронавирусной инфекции. За 24 часа 971 пациент госпитализирован, 63 человека с COVID-19 скончались. По данным на 28 сентября к аппаратам ИВЛ подключены 347 человек.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 21 559 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны. При этом 7,9 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

24 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения локдауна из-за коронавируса в России нет. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в 36 субъектах страны, добавила она. В первую очередь это происходит в крупных мегаполисах. Кроме того, Попова сообщила, что российские вакцины от коронавирусной инфекции крайне эффективны.

В стране зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».