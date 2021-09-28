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«Срочно к терапевту»: онколог назвала три незаметных симптома рака крови

Ирина Игнатенко

Общество
«Срочно к терапевту»: онколог назвала три незаметных симптома рака крови
Фото: pixabay.com

Представитель организации Blood Cancer UK Кейт Кейтли рассказала о симптомах рака крови, которые остаются незамеченными для многих людей. Человек не акцентирует на них внимание и не обращается к специалистам за помощью.

Так, о наличии онкологического заболевания могут свидетельствовать упадок сил, резкое снижение веса и чрезмерное потоотделение.

— Если у вас есть симптомы, которые невозможно объяснить и которые носят постоянный характер, вам следует срочно записаться на прием к терапевту, — отметила она.

Врач уточнила, что совершенно не обязательно наличие этих симптомов означает, что человек серьезно болен, но пройти обследование все же стоит.

Также среди опасных симптомов врач выделила: постоянное повышение температуры, появление шишек и припухлостей, сыпи или зуда, возникновение кровотечения, передает издание «Невские новости».

Да этого эксперты рассказали, какие признаки помогут распознать рак в зародыше. Вовремя заметив симптомы, можно предотвратить развитие болезни до опасной неоперабельной стадии.

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