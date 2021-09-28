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Серпуховский музей пригласил на концерт «Два века духовой музыки»

Ольга Маркова

Развлечения
Серпуховский музей пригласил на концерт «Два века духовой музыки»
Фото: pixabay.com

Серпуховский историко-художественный музей 2 октября приглашает посетителей на концерт «Два века духовой музыки». Мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Андреевская осень».

Зрители услышат камерные произведения композиторов XIX–XX веков: «Патетическое трио» М. Глинки, «Арабески» П. Юона, «Две киргизские песни» М. Ипполитова-Иванова, «Трио» Ф. Пуленка, «Дивертисмент» Е. Шульхоффа, 5 пьес в трио Ж. Ибера, «Трио» Ж. Орика и «В горах» А. Мариотта.

Мелодии исполнят О. Готовцева (гобой), К. Башмет (фортепиано), Е. Варавко (кларнет), Я. Кострыкин (фагот).

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Главная выставка страны 30 сентября, 2 и 3 октября зовет ценителей хорошей музыки в оранжерею павильона Азербайджанской Республики. Откроет программу концерт коллектива NEOrchestra «Неоклассика: пульс времени».

2 октября выступит группа Triangle Sun, которая играет электронную музыку. А на следующий день состоится концерт коллектива Moscow Klezmer Band, в исполнении которого прозвучит фольклорная музыка еврейских местечек в сочетании с балканскими и восточными мотивами.

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