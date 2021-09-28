Центр Гиляровского пригласил горожан в исследовательский проект «Площади Москвы»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центр Гиляровского 29 сентября приглашает горожан принять участие в исследовательском проекте «Площади Москвы». Участникам предстоит исследовать площадь Курского вокзала. Здесь можно узнать о различных подходах к изучению городских объектов, познакомиться с коллекцией фондов Музея Москвы, у каждого есть возможность поделиться собственными воспоминаниями.

Площадь Курского вокзала, как и все перекрестки транспортных путей, постоянно менялась и перестраивалась. Ее изменения можно увидеть в памятниках авангарда и сталинского классицизма, модернизма и современной архитектуры.

На встрече поговорят об истории площади и ее современности. Участники мероприятия узнают о том, сколько было Курских вокзалов, что рассказывает о площади архитектура станций метро, какую роль в жизни площади играл московский трамвай, как менялась значимость Курского вокзала в пространстве города, где найти облик старой Москвы и что связывает новое здание вокзала с Римом.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте центра.